Следствие повторно отказало рядовому Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве

Следствие повторно отказало солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восемь своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края, в возбуждении уголовного дела о вымогательстве.

«Когда отказали в первый раз, мы подали жалобу прокурору. Прокуратура потребовала от СК провести дополнительную проверку на предмет возбуждения дела. И опять новое постановление об отказе», — рассказал отец Шамсутдинова Салимчан, сообщает РИА «Новости».

По словам, отца Шамсутдинова, сослуживцы отобрали у его сына банковскую карту и снимали с нее деньги, поэтому сторона требует возбудить уголовное дело о вымогательстве.

Напомним, 25 октября прошлого года произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины. По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов признан потерпевшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.