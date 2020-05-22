Сбербанк отменил комиссию за междугородние перевод с карты на карту

Речь идет о суммах меньше 50 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе Сбербанка. Теперь на территории СЗФО будут действовать новые тарифы Сбербанка по переводам. Если человек захотел перевести со своей карты на другую сумму до 50 тысяч рублей, то с него не возьмут комиссию. Суммы выше лимита будут тарифицироваться по ставке 1%, но не более тысячи рублей. В банке отметили, что большинство клиентов не переводят суммы более 50 тысяч рублей.

Отмечается, что комиссию за перевод на карты других банков сохранили. Она составил от 1% до 1,5%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что три пенсионерки попались на удочку лжеработников Сбербанка. Он рассказала, что неизвестный мужчина, представившийся ей сотрудником службы безопасности банка, убедил ее перевести 23,5 тыс. рублей на неизвестный счет, чтобы сохранить свои сбережения.