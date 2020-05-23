Мясников назвал причину совпадения пика смертности с плато

Врач Александр Мясников рассказал, почему плато и пик смертности от Covid-19 в РФ совпадают.

Такую ситуацию он объясняет законами эпидемиологии. Специалист добавил, что летальный исход при заражении кароновирусом не бывает внезапным, как, например, от инфаркта миокарда или инсульта. Болезнь протекает тяжело и долго.

Телеведущий также отметил, что сейчас из медучреждений выписывается значительно больше пациентов с коронавирусной инфекцией, чем поступает. И подчеркнул, что в настоящее время в отделениях реанимации по-прежнему остаются тяжелобольные пациенты.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников развеял миф о ношении масок. Он прокомментировал утверждения о том, что две стороны средств индивидуальной защиты предназначены для разных целей.