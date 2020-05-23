В Петербурге количество умерших с Covid-19 увеличилось до 113 человек

В Петербурге количество умерших пациентов с коронавирусом возросло до 113 человек. Только за последние сутки болезнь унесла жизни шести инфицированных.

Как сообщили в Оперштабе, всего с начала пандемии в городе 12 тыс. 955 выявленных случаев заражения. Как сообщили в Оперштабе, побороть болезнь смогли 3 тыс. 124 человек (за последние сутки — 265 человек).

По всей России количество умерших достигло 3 тыс. 388.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжают ежедневно проверять жителей на коронавирус. За последние сутки в городе тесты на коронавирус нового типа сдали 14 тыс. 608 человек.