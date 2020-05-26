На Кирочной улице в жилом доме обрушились четыре балкона

Всех жильцов дома предупредили, что выходить на балконы не стоит. Фото: https://vk.com/spb_today

Всех жильцов дома предупредили, что выходить на балконы не стоит. Фото: https://vk.com/spb_today

В историческом здании на Кирочной улице, 20, в Центральном районе Санкт-Петербурга обрушились четыре балкона. К счастью, никто не пострадал.

Чрезвычайный инцидент произошел днем 26 мая. По словам замглавы администрации Центрального района Михаила Долгополого здание должны были отреставрировать, однако ремонтные работы планировалось провести лишь спустя год — летом 2021 года.

Обрушились балконы 4, 5 и 6 этажей. Глава района Максим Мейксин добавил, что разрушаться балконы начали сверху вниз, с 6 этажа. Все они были затянуты аварийной сеткой, причину обрушения еще не установили, этим займутся правоохранительные органы. Сейчас на месте работают спасатели, которые занимаются демонтажом рухнувших конструкций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Санкт-Петербурга изучает обстоятельства и выясняет причину обрушения.