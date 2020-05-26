В Минздраве заявили о росте смертности среди трудоспособного населения

Влияет ли на злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами сложившаяся эпидемиологическая обстановка, Брюн не уточнил. Фото: Wikipedia

Влияет ли на злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами сложившаяся эпидемиологическая обстановка, Брюн не уточнил. Фото: Wikipedia

В Министерстве здравоохранения России заявили, что на территории страны наблюдается рост смертей среди россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Такими данными поделился главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. По его словам, за первый квартал 2020 года погибло 37 346 человек работоспособного возраста, тогда как за аналогичный период прошлого года — 36 584 человека, передает РИА Новости.

При этом только за апрель смертность россиян от 18 до 65 лет на 16% превысила показатели прошлого года (11846 человек и 10 005 человек соответственно). Нарколог подчеркнул, что «никакой катастрофы в этом нет», однако объяснил, что росту смертности способствует не только значительно возросшая вирусная нагрузка, но и злоупотребление спиртным и наркотическими веществами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав планирует в ближайшие один-два месяца завершить тестирование препарата против коронавируса.