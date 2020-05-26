Издатель «Петербургского дневника» отозвал иск к «Мойке78» почти на миллион рублей

Издатель &#171;Петербургского дневника&#187; отозвал иск к &#171;Мойке78&#187; почти на миллион рублей
Петербургские газеты. Фото: Алексей Дементьев/Facebook

ОАО «Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», выпускающий газету «Петербургский дневник», отозвал иск на 950 тысяч рублей к интернет-изданию «Мойка78».

Во вторник, 26 мая, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по иску «Петроцентра» от 18 февраля 2020 года. Как объясняют в «Мойке78», заявление было отозвано после ознакомления истца с аргументами издания.

Гендиректор «Петроцентра» Людмила Яковлева в своем иске утверждала, что публикации «Мойки78» портят репутацию издательского центра. Почти миллион рублей газета должна была выплатить в качестве компенсации. «Мойка78» согласилась на судебные тяжбы и отправила в «Петроцентр», а также в суд, доказательства достоверности материалов, публикуемых в издании. После этого, 14 апреля текущего года в Арбитражный суд поступил отказ от исковых требований за подписью юристов Людмилы Яковлевой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга направили иск к КГИОП по поводу Охтинского мыса.

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