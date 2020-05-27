Утром индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 3 баллов

Утром индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 3 баллов
Индекс самоизоляции. Фото: скриншот "Яндекс"

Петербуржцы сегодня утром изолировались лучше, чем москвичи, однако индекс самоизоляции в Северной столице оставляет желать лучшего – он постепенно возвращается к значениям «до коронавируса».

Так, в среду, 27 мая, к 8:20 в городе на Неве индекс самоизоляции опустился до трех баллов. При этом сервис уточняет, что до пандемии индекс в это же время составлял полтора балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс», на улице есть люди.

Накануне,26 мая, в дневное время данный показатель рухнул до 1,1 балла. Горожане забыли о самоизоляции в теплую погоду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли способ спасения легких инфицированных коронавирусом нового типа. Специалисты применили для лечения вируса Covid-19 клетки из костного мозга здоровых доноров.

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