Утром индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 3 баллов

Петербуржцы сегодня утром изолировались лучше, чем москвичи, однако индекс самоизоляции в Северной столице оставляет желать лучшего – он постепенно возвращается к значениям «до коронавируса».

Так, в среду, 27 мая, к 8:20 в городе на Неве индекс самоизоляции опустился до трех баллов. При этом сервис уточняет, что до пандемии индекс в это же время составлял полтора балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс», на улице есть люди.

Накануне,26 мая, в дневное время данный показатель рухнул до 1,1 балла. Горожане забыли о самоизоляции в теплую погоду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли способ спасения легких инфицированных коронавирусом нового типа. Специалисты применили для лечения вируса Covid-19 клетки из костного мозга здоровых доноров.