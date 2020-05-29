Эпидемиолог предупредил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием

Коронавирус в будущем может стать сезонным заболеванием. Такое заявление сделал вакцинолог Евгений Тимаков.

Специалист сравнил новый вирус с гриппом. Он объяснил, что для инфекции Covid-19 комфортная температура 5-10 градусов, из-за чего он будет приходить в конце осени и ранней весной.

По словам инфекциониста, необходимо создать иммунную прослойку населения. Меры по борьбе с инфекцией, которые были приняты в России, направлены на то, чтобы растянуть по времени заболеваемость, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и не получить высокую смертность.

По словам врача, пока в стране благоприятный сценарий развития ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских. Посетители и работники должны быть в индивидуальных средствах защиты.