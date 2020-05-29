Врач дала советы, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских

"В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все", - заявила врач.

"В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все", - заявила врач.

Во время пандемии инфекции Covid-19 в парикмахерских можно делать только стрижки и укладки. Посетители и работники должны быть в индивидуальных средствах защиты.

Как рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева, стоит избегать процедур, при которых мастер дотрагивается до лица.

Она отметила, что соблюдать введенные меры и ограничения должны как клиент, так и парикмахер. Таким образом, посетители салонов вынуждены будут отказаться от процедур, связанных с наращиванием ресниц и уходом за лицом.

Соблюдать меры предосторожности в парикмахерской нужно особенно тщательно, так как между клиентом и мастером происходит очень близкий контакт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как не подхватить коронавирус в общественных местах. Требование о ношении масок и перчаток распространяется на посещение кинотеатров.