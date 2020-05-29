Врач рассказал, как не подхватить коронавирус в общественных местах

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как вести себя в общественных местах, чтобы не подхватить коронавирус.

Он подчеркнул, что требование о ношении масок и перчаток распространяется на посещение кинотеатров. По словам врача, не следует снимать средства индивидуальной защиты, несмотря на то, что в помещениях проводится обязательная обработка. При этом нельзя есть в маске на лице и брать еду руками в перчатках.

Как сообщает «Вечерняя Москва», Кондрахин подчеркнул, что в фитнес-центрах между снарядами и тренажерами также должна быть соблюдена дистанция. При занятиях спортом не следует пренебрегать мерами профилактики.

По словам врача, в косметических магазинов лучше всего воздержаться от использования пробников. А в салоны красоты врач рекомендует ходить со своими инструментами.

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