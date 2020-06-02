Способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца

Способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Судно «Академик Черский». Фото: flot.gazprom.ru

Принадлежащее ранее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду.

Как следует из выписки из регистрации судна международном реестре судов, «Академик Черский» находится во владении Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ).

Уставный капитал фонда составляет 123 миллиона рублей. Его основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Весной фонд сменил прописку с Самары на Петербург.

Ранее, с 2016 года, судно принадлежала группе «Газпром».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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«Академик Черский» северный поток - 2 судно
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