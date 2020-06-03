МЧС продезинфицировало более 3 тысяч лечебных и образовательных учреждений

Регулярная обработка также проводится и на объектах министерства. Фото: pixabay

Регулярная обработка также проводится и на объектах министерства. Фото: pixabay

В период сложной ситуации с коронавирусом нового типа сотрудники МЧС России активно проводят санитарную обработку социальных объектов.

Сотрудники МЧС обработали порядка 2,7 тыс. лечебных и 1,6 тыс. образовательных учреждений. В общей сложности они продезинфицировали более 17 млн «квадратов» социальных объектов по всей стране.

Как сообщает ТАСС, особая санитарная обработка была проведена на более, чем 9,8 тыс. объектах соцобслуживания, общий размер которых составил 5,8 млн «квадратов».

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