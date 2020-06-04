Петербургу грозит новая «зачистка» от исторических зданий под руководством вице-губернатора Соколова

Во вторник, 2 июня, издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Петербурга готовит важную реформу, которая должна вернуть интерес крупных инвесторов к городской недвижимости.

В скором времени Комитет по инвестициям (КИ) объединит в себе большую часть профильных полномочий, которые ранее он делил с Комитетом имущественных отношений (КИО). Это одна из мер, с помощью которых петербургские власти намерены остановить отток инвестиций из города.

На сегодняшний день в сфере привлечения инвестиций сложилось двоевластие. Непосредственную работу с бизнесом ведёт Комитет инвестиций, а продажей и сдачей в аренду объектов инвесторам ведает уже Комитет имущественных отношений. При этом сами структуры подчиняются двум разным вице-губернаторам.

В результате такого разделения инвестор сталкивается с дополнительными бюрократическими барьерами. Сами комитеты также вынуждены вести друг с другом затяжные согласования, которые зачастую заходят в тупик, а потенциальный инвестор просто уходит в другой город. Предполагается, что после реформы почти все полномочия будут сосредоточены в КИ, что позволит комитету оперативно и эффективно вести переговоры с бизнесом.

Инвестиции в обмен на культурное наследие

Вот только столь необходимая Петербургу реформа может обернуться для города новыми проблемами, ведь работу Комитета по инвестициям курирует Максим Соколов, получивший должность вице-губернатора в январе 2020 году.

Широкой общественности он знаком по работе на должности Министра транспорта России, но петербуржцы его помнят, как руководителя Комитета по инвестициям. Эту структуру Соколов возглавлял с 2004 по 2009 годы, именно в этот период в городе разгорелись громкие скандалы со сносом исторических зданий и возведением новостроя, негативно сказывавшемся на внешнем виде Петербурга.

С одной стороны, при Соколове в Петербург пришли автогиганты Hyundai, General Motors, Toyota и Nissan. При нём же началось строительство «Западного скоростного диаметра» и нового терминала аэропорта Пулково.

Но в это же время в городе планировались и строились, мягко говоря, неоднозначные объекты.

Например, один из самых резонансных скандалов разгорелся в мае 2007 года, когда Соколов вознамерился построить торговые комплексы и автопарковки под важнейшими площадями города, в том числе под Марсовым полем. Вечный огонь и останки Жертв Революции глава КИ предложил просто перенести. К счастью, эта «инвестиционная задумка» так и не вышла из стадии проекта.

Не менее скандальной вышла реставрация «Новой Голландии», также проходившая при участии Соколова. В результате осуществления этого «инвестпроекта» были снесены постройки, несомненно имевшие историко-культурную ценность, но не находившиеся под госохраной. Так, на всегда утрачена лаборатория Дмитрия Менделеева. В результате деятельности Соколова Петербург навсегда утратил многие исторические здания, а построенный с нарушениями новострой исказил облик центральных улиц города.

Что особенно интересно, до прихода в Комитет по инвестициям Соколов являлся соучредителем в строительной компании бизнесмена Василия Сопромадзе «Корпорация С», занимавшейся возведением элитной недвижимости в центре Петербурга.

Наиболее запомнился петербуржцам «Дом на Фонтанке», построенный прямо напротив Инженерного замка. На новом месте Соколов активно поддерживал проекты своих бывших партнёров, в связи с чем в петербургской прессе появлялись версии, что именно для продвижения своих интересов Сопромадзе и «посадил» Соколова в кресло главы Комитета по инвестициям.

История может повториться

Как видно, старт карьеры госслужащего у Соколова получился неоднозначный. С одной стороны, он действительно привлекал инвесторов, вот только на пользу ли они пошли городу? Как бы то ни было, цифры в финансовых отчётах о деятельности чиновника сделали своё дело и в 2012 году Соколов получил предложение возглавить Министерство транспорта России.

На этом месте принцип работы петербуржского чиновника не изменился – с одной стороны были крупные успешные проекты, но стоимость их реализации вырастала в разы. Как результат, в 2018 году Соколов не смог сохранить за собой министерский портфель, более того, ему вообще не были предложены госдолжности. Этот факт является лучшей оценкой его деятельности.

Но по какой-то причине новый губернатор Петербурга Александр Беглов обратил внимание на бывшего чиновника и в 2020 году Максим Соколов вернулся в город.

Такое возвращение с федерального уровня на региональный также показательно. Судя по всему, экс-министру дали понять, что высоких должностей ему больше не доверят. Тем страннее выглядит решение Беглова «приютить» Соколова.

Вполне вероятно, что нового губернатора привлекла эффективность Соколова при поиске крупных инвесторов. Всё-таки город уже не первый год несёт потери в этой сфере и ситуацию нужно исправлять, а Соколов довольно успешно справлялся с этой задачей будучи главой Комитета по инвестициям. Если расчёт Беглова был таков, то это объясняет, почему Соколову досталось профильное место вице-губернатора.

Однако сразу возникает закономерный вопрос, какими же методами на этот раз чиновник будет доказывать свою эффективность?

В 2004-2008 годах город потерял целый ряд исторических зданий, а облик Петербурга навсегда изменился не в лучшую сторону. Вполне вероятно, что и в этот раз Соколов попытается принести Петербург в жертву своим амбициям. А его инструментом в этом процессе станет Комитет по инвестициям, который в скором времени может получить широкие полномочия.

В итоге город оказался перед сложным выбором. Реформа инвестиционной сферы Петербургу действительно нужна, это объективный факт. Но из-за амбиций всего одного чиновника эта реформа может привести к новому витку разрушения исторического облика Санкт-Петербурга.