Городской трамвай довезет петербуржцев до «Чижика»

Петербургские пассажиры получат возможность добраться до «Чижика» на городском трамвае №10.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга в четверг, 4 июня. Трамваи №10 «Горэлектротранса» начнут ходить уже со следующей недели, 8 июня. Транспорт будет следовать по Жириновскому проспекту до остановки «улица Передовиков». Уже оттуда пассажиры смогут пересесть на трамвай №63, называющийся «Чижиком».

В комитете добавили, что проект удалось реализовать благодаря заключению договора о сотрудничестве между СПб ГУП «Горэлектротранс» и ООО «Транспортная концессионная компания».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамвай «Чижик» отпраздновал свой 2-ой день рождения в марте. Трамвай №8 перевозил почти один миллион пассажиров ежемесячно спустя 10 месяцев работы после запуска.