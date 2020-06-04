Петербуржцы пожаловались на просрочку в сухпайках для детсадовцев

Некоторые консервы уже нельзя есть.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем рассказали петербуржцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Подслушано в Кронштадте». Там появился пост, в котором говорится о полученных детсадовцами сухпайках 1 июня. Граждане обратили внимание на то, что вместо сайры им положили сельдь. Это было не так обидно, если бы консервы не были просроченными – срок годности истек еще 18 апреля 2020 года. Житель Кронштадта посоветовал другим родителям проверить информацию, чтобы случайно не съесть просрочку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК Карелии проверит информацию о выдаче сухпая для школьников с жуками. После инцидента уволили директора комбината питания и заведующую хозяйством школы. Сотрудники правоохранительных органов хотят разобраться в обстоятельствах инцидента.