Четверо детей и их отец погибли при пожаре в Иркутской области, возбуждено уголовное дело

Четверо детей и их отец погибли при пожаре в Иркутской области, возбуждено уголовное дело
На месте работают следователи. Фото: pixabay

В Зиминском районе Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли четверо детей и взрослый. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в ночь на субботу, 6 июня, в селе Баргадай. По данным следствия, мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, но оставшихся в доме спасти не удалось. Женщина получила обширные ожоги и была доставлена в ближайшее медучреждение. Три мальчика, девочка и их 40-летний отец погибли.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СК, предполагается, что возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки потушили 24 лесных пожара. Горение произошло на площади 132 гектара.

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Иркутская область погибшие пожар
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