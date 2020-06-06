Вакцинация россиян от гриппа начнется в августе

Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко объявил дату начала ежегодной вакцинации от гриппа.

По словам министра, правительство уже подготовило необходимые для организации медицинских мероприятий документы, а поставщики лекарственных препаратов запустили производство вакцины против гриппа. В беседе с телеканалом «Россия 24» Мурашко подчеркнул, что в ведомстве намереваются приступить к массовой вакцинации населения уже в августе.

Политик объяснил, что, учитывая тревожную эпидемиологическую обстановку, лучше начать вакцинацию заранее, чтобы предупредить рост заболеваемости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сомневается в эффективности вакцины от коронавирусной инфекции и призывает не воспринимать её разработку как обнадеживающий прогноз.