Вакцинация россиян от гриппа начнется в августе

Вакцинация россиян от гриппа начнется в августе
Фото: pixabay.com

Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко объявил дату начала ежегодной вакцинации от гриппа.

По словам министра, правительство уже подготовило необходимые для организации медицинских мероприятий документы, а поставщики лекарственных препаратов запустили производство вакцины против гриппа. В беседе с телеканалом «Россия 24» Мурашко подчеркнул, что в ведомстве намереваются приступить к массовой вакцинации населения уже в августе.

Политик объяснил, что, учитывая тревожную эпидемиологическую обстановку, лучше начать вакцинацию заранее, чтобы предупредить рост заболеваемости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сомневается в эффективности вакцины от коронавирусной инфекции и призывает не воспринимать её разработку как обнадеживающий прогноз.

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