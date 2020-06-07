Путин заявил, что Россия стремится скорее выйти из режима ограничений

При этом он напомнил о том, что все нужно делать с умом.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна стремиться к скорейшему выходу из режима ограничений, который ввели в связи с распространением коронавируса. Он отметил, что при этом все решения нужно принимать спокойно.

«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации (ограничений) как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее»,

— объяснил Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школьников. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, правительство и Курчатовский институт должны будут составить программы для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.