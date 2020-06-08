В Пулково в понедельник отменили 17 рейсов по России

Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся 17 самолетов. Изменения в расписании связаны с трудной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

В понедельник, 8 июня, самолеты не вылетят в такие города, как Москва, Сочи, Мурманск, Оренбург, Сургут, Иркутск, Ростов-на-Дону, а также Нарьян-Мар, Симферополь, Сургут, Воронеж, Омск и Новосибирск.

Согласно данным онлайн-табло Пулково на официальном сайте воздушной гавани города, изменения коснулись авиакомпаний Red Wings, Россия, Аэрофлот, S7 и других.

Все же по большему числу направлений самолеты вылетят из петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плохая погода помешала самолетам приземлиться в Пулково. Воздушные судна кружили над петербургским аэропортом минувшей ночью. Все обошлось благополучно.