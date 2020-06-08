В 11 районах Петербурга пресекли незаконную уличную торговлю

Представители Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проверяют работу уличных палаток овощей и фруктов.

Летом их стало в разы больше, но продавцы не соблюдают элементарных правил безопасности и не имеют разрешения на торговлю. «Предприниматели» игнорируют маски и перчатки, продают фрукты и овощи прямо с земли и нет никаких подтверждений качества их товара.

В ходе инспекции незаконную торговлю пресекли в одиннадцати районах Северной столицы: Калининском, Красногвардейском, Невском, Приморском, Кировском, Фрунзенском, Красносельском, Центральном, Адмиралтейском, Пушкинском и Московском. В общей сложности, освобождено 50 участков и составлено 49 административных протоколов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ККИ снесли незаконно расположившийся рядом с Балтийским вокзалом торговый павильон.