Рыбаки пойдут под суд за незаконный вылов леща на Ладожском озере

Транспортные полицейские пресекли факты незаконного вылова леща в местах нереста в акватории Ладожского озера, а также на Выборгском заливе.

Как сообщает УТ МВД по СЗФО, браконьеров поймали в ходе рейда транспортной полиции. Так, на Ладожском озере выявили 52-х и 40-летних жителей Шлиссельбурга на моторной лодке, которые сетями ловили леща.

Кроме того, на Выборгском заливе заметили 46-летнего петербуржца на резиновой лодке, который также сетями ловил леща. Выяснилось, что его уже привлекали к ответственности за нелегальную рыбалку.

Браконьеры успели выловить 108 рыб на сумму более 100 тысяч рублей.

На них открыли уголовные дела по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Рыбакам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за май браконьеры выловили ценных биоресурсов на полмиллиона рублей.