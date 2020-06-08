Муж Полины Гагариной отрицает новости о разводе

Он уверяет, что ничего такого не происходит и искренне удивляется странным публикациям в СМИ.

Об этом стало известно 8 июня. Обо всем фотограф Дмитрий Исхаков рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он наконец не выдержал и решил ответить на самый популярный вопрос – почему пришлось развестись с певицей Полиной Гагариной. Исхаков уверяет, что никакого развода не было.

Напоминаем, что слухи о расставании пары появились в середине мая текущего года. Источники уверяли, что Гагарина и Исхаков несколько месяцев не живут вместе и собираются разводиться. Поклонники также обратили внимание не отсутствие совместных фотографий в социальных сетях.

«Да не разводились мы! Йо-майо!»,

— не выдержал фотограф.

Певица тем временем хранит молчание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что муж Полины Гагариной после расставания решил запеть. Он также отметил, что многие представители шоу-бизнеса не талантливые люди, эстрада «убогая», так что его пение вряд ли сделает хуже. Подписчики считают, что Исхаков таким образом пытается привлечь внимание Гагариной, но тщетно.