Муж Полины Гагариной после расставания решил запеть

Муж Полины Гагариной после расставания решил запеть
Гагарина и Исхаков. Фото: instagram.com/gagara1987

Он собрался принять участие в «Голосе».

Об этом стало известно 3 июня. Обо всем муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, рассказал в своем Instagram-аккаунте. После расставания с артисткой он уже успел сменить имидж, покрасившись в блондина, а также начать писать стихи. На этот раз Исхаков подумывает запеть и отправиться на «Голос», где в жюри, к слову, сидит его супруга.

«Да захочу, вообще запою!.. Ждите меня на следующем голосе… Или через один»,

— пообещал Исхаков.

Он также отметил, что многие представители шоу-бизнеса не талантливые люди, эстрада «убогая», так что его пение вряд ли сделает хуже. Подписчики считают, что Исхаков таким образом пытается привлечь внимание Гагариной, но тщетно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гагарина поделилась мыслями о самоизоляции. Певица никак не комментирует слухи о разводе, но как будто намекает на глобальные перемены в жизни.

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