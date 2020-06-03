Муж Полины Гагариной после расставания решил запеть

Он собрался принять участие в «Голосе».

Об этом стало известно 3 июня. Обо всем муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, рассказал в своем Instagram-аккаунте. После расставания с артисткой он уже успел сменить имидж, покрасившись в блондина, а также начать писать стихи. На этот раз Исхаков подумывает запеть и отправиться на «Голос», где в жюри, к слову, сидит его супруга.

«Да захочу, вообще запою!.. Ждите меня на следующем голосе… Или через один»,

— пообещал Исхаков.

Он также отметил, что многие представители шоу-бизнеса не талантливые люди, эстрада «убогая», так что его пение вряд ли сделает хуже. Подписчики считают, что Исхаков таким образом пытается привлечь внимание Гагариной, но тщетно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гагарина поделилась мыслями о самоизоляции. Певица никак не комментирует слухи о разводе, но как будто намекает на глобальные перемены в жизни.