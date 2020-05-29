Гагарина поделилась мыслями о самоизоляции

Певица никак не комментирует слухи о разводе, но как будто намекает на глобальные перемены в жизни.

Об этом стало известно 28 мая. Певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, посвященные самоизоляции. Она рассказала, что еще в феврале никто не верил в серьезность ситуации, а сейчас, после двух месяцев дома, жизнь людей сильно изменилась. Гагарина призналась, что у нее изменился распорядок дня и привычки, теперь она много занимается собой и даже забывает, какой за окном день недели.

Одна из фраз заставила поклонников подумать, что певица пишет не только про карантин, но и свой развод.

«И знаете, я очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым»,

— написала Гагарина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе с мужем. Пока что никакой ясности в вопрос не внесено.