Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе с мужем

Пока что никакой ясности в вопрос не внесено.

Об этом стало известно 18 мая. Обо всем рассказал представитель певицы Полины Гагариной в разговоре с «360». Он заявил, что о своей личной жизни артистка должна поведать сама. Если она действительно разводится и захочет этим поделиться, то Гагарина это сделает. Представитель звезды отметил, что не хочется, чтобы информацию искажали, поэтому надо ждать официального заявления.

«На данный момент это все, что я могу сообщить»,

— заявил собеседник телеканала.

Сам Исхаков, муж Гагариной, заявил, что ничего не знает о расставании с Гагариной. Сама певица хранит молчание, что подогревает интерес к слухам.

Напоминаем, что Тем временем должность генерального директора компании ООО «Полина Гагарина» теперь занимает не муж певицы, а некая Юлия Сергеевна. Исхаков начал публиковать стихотворения в социальных сетях – судя по всему, вдохновение пришло к нему в непростой период жизни. Ходят слухи, что Исхаков мог изменять Гагариной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Полина Гагарина расстается с мужем-фотографом.