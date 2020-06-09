Вячеслав Дацик может встретиться на ринге с Александром Емельяненко

Вячеслав Дацик может встретиться на ринге с Александром Емельяненко
Вячеслав Дацик с супругой Викторией. Фото: Instaram @red_tarzan

Скандально известный боец ММА в тяжелом весе Вячеслав Дацик согласился провести бой с бывшим чемпионом мира и многократным чемпионом России по боевому самбо Александром Емельяненко.

Об этом заявила супруга Дацика и по совместительству его директор Виктория Дацик. Девушка объяснила, что после выхода из тюрьмы Вячеслав не намерен бросать спортивную карьеру. В скором времени спортсмен планирует заключить соглашение с новым промоушеном, каким конкретно — пока остается тайной.

Отметим, что Вячеслав Дацик на год попал в колонию за незаконное пересечение границы. Как писала gazeta.spb.ru, спортсмена задержали в декабре прошлого года при попытке доплыть до Эстонии по реке Нарве, минуя таможенный пункт. Бойцу составил компанию его приятель, какое наказание суд выбрал для второго фигуранта — неизвестно.

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