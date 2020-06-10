Военнослужащие ЗВО готовят технику к Параду Победы в Петербурге

В Северной столице идет активная подготовка к Параду Победы, который пройдет на Дворцовой площади 24 июня. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) продолжают готовить спецтехнику к важному мероприятию.
Как рассказала пресс-служба ЗВО, сейчас экипаж механизированной колонны военной техники завершает покраску более сотни боевых машин, танков, бронетранспортеров, легкового и грузового военного транспорта. Кроме того, военные украшают технику праздничной символикой и флагами.
Отмечается, что все машины-участники колонны прошли доскональный технический осмотр и, в случае необходимости, были отремонтированы. Также военные позаботились о санитарной безопасности: все транспортные средства продезинфицированы специальными растворами.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные Западного военного округа проходят ежедневные тренировки перед Парадом Победы.