В Зеленогорске бездомный ударил ножом в живот собутыльника

В городе Зеленогорск Курортного района Санкт-Петербурга произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них получил ножевое ранение в живот.

Инцидент произошел вечером вторника, 9 июня. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о конфликте между двумя мужчинами возле одного из домов по проспекту Ленина в Зеленогорске. Один из участников драки, как сообщалось, ударил другого ножом в живот. На место происшествия незамедлительно прибыли росгвардейцы и патрульном-постовая служба.

Оказалось, что конфликт произошел между двумя бездомными в результате совместных возлияний. Причем нападавший после попытался покинуть место преступления, но его задержали по горячим следам. Мужчину передали сотрудникам 81 отдела полиции.