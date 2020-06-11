Задержан подозреваемый в избиении петербуржца на улице Тамбасова

Задержан подозреваемый в избиении петербуржца на улице Тамбасова
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 7 июня у дома 8/1 на улице Тамбасова произошла драка.

В результате мужчину 1984 года рождения увезли в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также гематому лобной области. Его состояние оценивалось как тяжелое.

У дома 4 по ул. 2-й Красноармейской по подозрению задержала мужчину 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Северной столицы вечером 17 марта произошла потасовка, обернувшаяся для одного из участников серьезной травмой. В правоохранительные органы обратились встревоженные жители одного из домов по Невскому проспекту.

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Задержан подозреваемый в избиении петербуржца на улице Тамбасова