Сотрудники ФСБ нагрянули к экс-руководителям Аграрного университета

Сотрудники ФСБ нагрянули к экс-руководителям Аграрного университета
В вуз сотрудники правоохранительных органов тоже приходили. Фото: пресс-служба СПбГАУ

У них проводятся обыски в связи с несанкционированным полигоном отходов в Пушкинском районе.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает 78.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками к бывшим руководителям Аграрного университета в Пушкине. Мероприятия также состоялись в самом вузе. Поводом для разбирательств стал незаконный полигон отходов недалеко от КАД – участок принадлежит университету.

Есть мнение, что к появлению свалки имеет отношение экс-руководство Аграрного университета. Сам вуз доходов не получал, при этом был причинен вред экологии, оцениваемый в несколько сотен миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге силовики пришли с обыском в автосалон «Авангард». Автоцентр Сушинского работает с 2017 года, там продают автомобили Mercedes-Benz. Источник ТАСС в силовых структурах объяснил, что правоохранители разбираются в случае получения незаконного дохода в размере, как минимум, 300 млн рублей с 2016 по 2019 годы.

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