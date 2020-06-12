На стройплощадке нового СКК 18-летнего рабочего придавило бетонной сваей

На стройплощадке нового СКК 18-летнего рабочего придавило бетонной сваей
Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Фото: Baltphoto

Вечером четверга, 11 июня, в ходе завершающих работ по демонтажу спортивно-концертного комплекса «Петербургский», получил тяжелые травмы 18-летний рабочий из Таджикистана.

Пострадавший доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с закрытым переломом грудного отдела позвоночника и челюсти, а также другими серьезными повреждениями. Состояние рабочего оценивают как тяжелое, сейчас молодой человек находится в шоковой реанимации.

По предварительной информации, около десяти часов вечера на стройплощадке СКК на пострадавшего рухнула бетонная свая, передает 78.ru, ссылаясь на сведения правоохранительных органов. Подробностей об обстоятельствах произошедшего пока нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подрядчик нового СКК «СКА Арена» представил проект масштабного парка на территории комплекса.

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На стройплощадке нового СКК 18-летнего рабочего придавило бетонной сваей
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