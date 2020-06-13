В Ивангороде могут провести международный музыкальный фестиваль

В Ивангородской крепости планируют провести международный фестиваль. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ивангородской крепости планируют провести международный фестиваль. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ивангородской крепости летом 2021 года может пройти международный музыкальный фестиваль. О планах сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Следующим летом мы хотим провести в Ивангородской крепости международный музыкальный фестиваль», — сказал он.

Ожидается, что электронный билет на фестиваль станет пропуском в город. Воспользоваться им также будет можно для посещения музеев и туристических объектов Ивангорода. Предварительные договоренности с пограничниками, по словам Дрозденко, уже достигнуты.

Подробности и характер фестиваля пока не уточняются. В каких жанрах будут выступать артисты, также неизвестно.

Ивангородская крепость расположена на правом берегу Нарвы в 150 км от Пнтербурга. На территории форта расположены архитектурный и художественный музеи. Крепость может войти в список объектов культурного наследия России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ивангороде обнаружили останки старых церквей.