Во вторник в Петербург придут ливни и грозы

Во вторник, 16 июня, в Северной столице установится жаркая, но переменчивая погода. В течение дня местами возможны дожди, ливни и грозы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», грядущей ночью петербуржцам можно не ждать осадков, восточный ветер будет дуть с умеренной скоростью 3-8 метров в секунду, а столбик термометра опустится до +15…+17 градусов Цельсия.

В дневное время ситуация изменится. Воздух прогреется до +27…+29 градусов, в некоторых районах города жителям стоит быть готовыми к кратковременным дождям, а также сильным ливням и даже грозам. Во время непогоды ветер может значительно усилится, порывы составят до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня останется в пределах нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области погода обещает быть аналогичной.