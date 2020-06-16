Беглов назвал еще один фактор, влияющий на скорость снятия карантинных мер

Беглов назвал еще один фактор, влияющий на скорость снятия карантинных мер
По словам Александра Беглова, в Северной столице ограничения снимают постепенно. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Скорость ослабления антикоронавирусных ограничений зависит от дисциплинированности горожан. Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, ограничения в городе снимают постепенно, чтобы предотвратить инфицированность жителей коронавирусом нового типа.

Во время объезда социальных объектов Центрального района градоначальник напомнил, что нужно научиться жить в новых условиях, чтобы со временем вернуться в более или менее привычное состояние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему в городе на Неве не открывают салоны красоты. По словам губернатора Петербурга, Роспотребнадзор не готов дать разрешение на возобновление их работы. Также он подчеркнул, что такие меры направлены на то, чтобы не допустить роста заболеваемости.

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