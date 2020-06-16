В Петербурге не более 15% ресторанов смогли выжить после пандемии Covid-19

В Петербурге не более 15% ресторанов смогли выжить после пандемии Covid-19
В «группе риска» находятся представители сферы бытовых услуг, общепита, а также точки, торгующие промтоварами. Фото: Pixabay

Адаптироваться к новым условиям в период пандемии смогли не все представители малого бизнеса. Наибольший удар пришелся на бытовые услуги и предприятия общепита.

Так, среди ресторанов высокой кухни перепрофилирование на работу на доставку смогли провести единицы. По словам председателя Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Северной столицы Елены Церетели, только 15% городских заведений общепита смогли перестроиться под дистанционный формат.

В эфире канала «Санкт-Петербург» она отметила, что в ресторанном бизнесе «потери» наиболее ощутимы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов назвал еще один фактор, влияющий на скорость снятия карантинных мер. Он также напомнил, что нужно научиться жить в новых условиях, чтобы со временем вернуться в более или менее привычное состояние.

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В Петербурге не более 15% ресторанов смогли выжить после пандемии Covid-19