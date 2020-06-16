Ленобласть окутает густой туман, водителей предупредили об опасности на дорогах

В Ленобласти ожидается сильный туман. Водителей просят соблюдать правила безопасного вождения.

В среду, 17 июня, начиная с 01:04 местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. В условиях недостаточной видимости автомобилистам стоит соблюдать предельную осторожность на дорогах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону, в день неблагоприятных явлений повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях. Кроме того, возможны изменения расписания воздушных судов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду жителей Северной столицы ждут грозовые ливни и до 29 градусов тепла. Скорость порывов ветра днем составит от 3 до 8.