Детскую поликлинику №44 на Мытнинской улице отремонтируют без переезда врачей

"Я уверен, что в следующем году мы закончим [ремонт]", — сказал глава города. Фото: gov.spb.ru

"Я уверен, что в следующем году мы закончим [ремонт]", — сказал глава города. Фото: gov.spb.ru

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход ремонта в детской поликлинике №44 на Мытнинской улице в Центральном районе города.

Согласно информации пресс-службы администрации Северной столицы, ремонтные работы в медицинском учреждении должны завершиться к 2021 году. При этом, даже в условиях ремонта, детская поликлиника продолжает функционировать и принимать маленьких пациентов.

Губернатор объяснил, что больницу не стали закрывать по многочисленным просьбам сотрудников и родителей. Было принято решение проводить работы поэтапно, чтобы врачебная помощь, в случае необходимости, оставалась доступной. «У нас это получается — жители довольны», — отметил Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему, по словам Александра Беглова, салоны красоты в Санкт-Петербурге остаются закрытыми.