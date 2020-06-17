В Шушарах мужчина жестоко избил подругу своей возлюбленной

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Шушар, который нанес тяжкие телесные повреждение подруге своей избранницы.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел несколько дней. Между мужчиной и женщиной разгорелась нешуточная ссора, в результате которой преступник начал пинать жертву ногами, а выместив злость, попросту сбежал. Пострадавшая получила серьезные травмы, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибами, в том числе легкого, и перелом ребер.

По факту нападения заведено уголовное дело, злоумышленника разыскивают полицейские Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге двое нарушителей на дороге избили сотрудников ГИБДД и попытались скрыться с места происшествия.