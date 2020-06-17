Петербург готовится обновить температурный рекорд 1905 года

Восточный ветер сегодня будет дуть со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывы могут увеличиться до 15-18 м/с. Атмосферное давление изменится мало. Фото: Baltphoto

Восточный ветер сегодня будет дуть со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывы могут увеличиться до 15-18 м/с. Атмосферное давление изменится мало. Фото: Baltphoto

Жарким днем 17 июня Северная столица готовится побить температурный рекорд 115-летней давности благодаря нахождению в полосе атмосферного фронта.

Циклон принес в Санкт-Петербург аномальную жару, которая сопровождается кратковременными осадками в виде дождей, гроз и даже града. При этом температура воздуха в течение 17 июня может превысить норму на 7-8 градусов Цельсия. Этой информацией на своей личной странице в Facebook поделился главный специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Ожидается, что в среду столбик термометра поднимется до +27…+29 градусов. При этом самая высокая за всю историю наблюдений температура в этот день была зафиксирована в 1905 году и составляла +27,3 градуса. Кроме

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области 17 июня ожидается сильный туман.