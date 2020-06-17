В ФСБ опровергли участие в освобождении монастыря

В ФСБ опровергли участие в мероприятиях на территории монастыря. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ФСБ опровергли участие в мероприятиях на территории монастыря. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области опровергли участие в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, где служит схиигумен Сергий, отрицающий эпидемию коронавируса.

«Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы УФСБ.

Ранее свердловские СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ и полиции приехали в монастырь после сообщений о его захвате. На территории религиозного учреждения по просьбе Сергия якобы ввели круглосуточное дежурство с привлечением казаков, а законная игуменьья, монахиня Варвара, была фактически отстранена от управления.

В МВД информацию о выезде подтвердили, но сообщили, что нарушений общественного порядка в монастыре не выявили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ФСБ пресекли подготовку к террористическому акту в Симферополе.