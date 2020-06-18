Россиян предупредили о грядущих холодных аномалиях

На территории России жара спадет в конце текущей недели. Дневные температуры в центре европейской части страны снизятся на десять градусов.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, антициклон определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, такая ситуация наблюдается довольно редко.
Как сообщили «РИА Новости», стоит ожидать понижения температуры до 18-20 градусов днем и до +10 ночью в центре европейской части страны.
Специалист подчеркнул, что изменениям удивляться не стоит, погода приблизится к своим нормальным показателям для середины настоящего месяца.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плохая погода в Северной столице помешала самолетам приземлиться. Инцидент произошел в аэропорту Пулково.