Россиян предупредили о грядущих холодных аномалиях

Сейчас ось антициклона проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву. Фото: Pixabay

Сейчас ось антициклона проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву. Фото: Pixabay

На территории России жара спадет в конце текущей недели. Дневные температуры в центре европейской части страны снизятся на десять градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, антициклон определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, такая ситуация наблюдается довольно редко.

Как сообщили «РИА Новости», стоит ожидать понижения температуры до 18-20 градусов днем и до +10 ночью в центре европейской части страны.

Специалист подчеркнул, что изменениям удивляться не стоит, погода приблизится к своим нормальным показателям для середины настоящего месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плохая погода в Северной столице помешала самолетам приземлиться. Инцидент произошел в аэропорту Пулково.