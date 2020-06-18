Врач порекомендовал беременным не посещать людные места из-за коронавируса

Врач порекомендовал беременным не посещать людные места из-за коронавируса
До окончания пандемии беременным рекомендуют не посещать людных мест. Фото: Pixabay

Беременным стоит отказаться от посещения мест массового скопления людей из-за пандемии коронавируса. Такое заявление сделал руководитель роддома Центральной Клинической Больницы управделами Евгений Ананьев.

Специалист напомнил, что будущим мамам и в обычное время рекомендуется отказываться от посещения людных мест. А в период сложной эпидемиологической ситуации опасность заражения в таких местах в разы возрастает.

Как сообщили «РИА Новости», при этом прогулки на свежем воздухе Ананьев считает полезными для беременных. Он также напомнил будущем мамам о важности соблюдения социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти в петербургской больнице беременной женщины, у которой выявили коронавирус. Вирусная пневмония протекала в тяжелой форме.

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