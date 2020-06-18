В четверг петербуржцев ожидают дожди, грозы и +32

Жителей Северной столицы предупредили об аномальной жаре, а также посоветовали захватить зонтик, выходя на улицу.

В четверг, 18 июня, ветер в городе на Неве ночью будет восточным и юго-восточным, днем — юго-восточным и южным. Скорость его порывов днем составит до семи метров в секунду.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в Петербурге будет 18-20 градусов, в дневное время столбик термометра поднимется до 32 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России жара спадет в конце текущей недели. Дневные температуры в центре европейской части страны снизятся на десять градусов.