На Россию надвигаются аномальные холода, Петербург — не исключение

При похолодании погода не испортится, а лишь вернется к нормальным для текущего сезона показателям. Фото: Baltphoto

При похолодании погода не испортится, а лишь вернется к нормальным для текущего сезона показателям. Фото: Baltphoto

Жара, установившаяся на большей части России, вскоре сменится резким похолоданием. Петербуржцам также стоит готовиться к снижению температуры.

Согласно прогнозам ведущего научного сотрудника Гидрометцентра Романа Вильфанд, уже в конце текущей недели аномальная жара, которую принес не территорию страны антициклон, покинет регионы, уступив место гораздо более низким температурам.

В европейской части России, таким образом, можно ожидать понижения дневной температуры воздуха до +18…+20 градусов, а ночью похолодает и вовсе до +10. В Петербурге перепад также будет ощутимым. Предполагается, что воздух охладится с +28…+30 до +21…+22 в выходные, но затем вернется к «золотой середине» — на следующей неделе ожидается около +24 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 18 июня, петербуржцам стоит подготовиться к новым температурным рекордам, а также дождям и грозам.