Setl Group возведет на Лиговском новый жилой комплекс высокого комфорт-класса

На Лиговском проспекте появится новый жилой комплекс высокого комфорт-класса от холдинга Setl Group.

Жилой комплекс расположится на участке площадью 3,8 га, ограниченном Тосиной улицей и Лиговским проспектом. Кроме того, компания Setl Group на собственные средства завершит ремонт общеобразовательной школы №359, расположенной в доме 241 А, для жителей района. Учреждение не работает с 2011 года.

Ремонтные работы в школе Setl Group планирует завершить к началу нового учебного года. К сентябрю в здании будет выполнена отделка всех помещений. Здесь уже установлен современный лифт, а также ведутся работы по модернизации электрических сетей, отопительных и вентиляционных систем. В школе смогут учиться дети жителей этого района, в том числе, покупателей квартир в новом ЖК.

На территории в границах Тосиной улицы и Лиговского проспекта Setl Group планирует построить 55 тыс. кв. м жилья и детский сад на 120 мест с бассейном.

Жилой комплекс высотой 11-13 этажей будет иметь подземный паркинг и коммерческие помещения. Среди ассортимента квартир будут представлены варианты от студий до трехкомнатных, а также квартиры с возможностью установки саун и с открытыми террасами.

Новые проекты в данной локации имеют высокий инвестиционный потенциал, а средняя цена «квадрата» только с начала этого года выросла на 7,9%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что застройщик Setl Group сдал 8-ю очередь ЖК «Солнечный город».