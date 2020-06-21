Журналисты покажут, как живут и работают врачи в больнице Кингисеппа, где лечат Covid-19

Журналисты покажут, как живут и работают врачи в больнице Кингисеппа, где лечат Covid-19
Врачи Кингисеппской межрайонной больницы живут и работают с постоянным риском заразиться коронавирусом. Фото: lentv24.ru

В понедельник, 22 июня, ЛенТВ24 расскажет, как врачи Кингисеппской межрайонной больницы живут и работают с постоянным риском подхватить новую инфекцию Covid-19.

В репортаже телеканала покажут реальную работу сотрудников медучреждения, которые спасают людей, подхвативших Covid-19. О своей работе в том числе расскажет врач-реаниматолог Елена Пахомова. Именно ей было предоставлено право поднять флаг России на стене Ивангородской крепости 12 июня. Сейчас специалист находится на недельном дежурстве в «красной зоне».

Сотрудники Кингисеппской межрайонной больницы первыми начали принимать инфицированных коронавирусом, а также первыми в области перепрофилировали свое отделение для приема больных Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне изменили свое отношение к медикам после пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врачи Кингисеппский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью течения коронавируса
Чартер доставит из Кишинева в Москву более 100 пассажиров
Журналисты покажут, как живут и работают врачи в больнице Кингисеппа, где ...
Лидер группы «Уматурман» показал ограбленный дом
На трассе «Кола» Renault влетел в УАЗ, двое погибли
Из полыхающей квартиры на Муринской дороге спасли белоснежного кота
Дочь Ивана Урганта поделилась фото с темнокожим бойфрендом
На Торфяной улице ночью дотла сгорел частный дом