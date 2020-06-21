Россияне изменили свое отношение к медикам после пандемии Covid-19

Россияне изменили свое отношение к медикам после пандемии Covid-19
Граждане полагают, что российские медики справились с ситуацией лучше зарубежных коллег. Фото: Pixabay

Почти половина граждан России стали более уважительно относиться к медицинским работникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Опрос проводился в июне текущего года. Так, 44% россиян изменили свое отношение к врачам в связи с их тяжелым трудом, связанным с борьбой с коронавирусной инфекцией нового типа.

Как сообщил портал RT, ссылаясь на результаты исследования «Известий», около 60 % респондентов считают, что Россия справилась с пандемией вируса Covid-19 не хуже, чем другие мировые регионы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о начале новой опасной фазы коронавируса. Специалисты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали рекордное число заражений Covdi-19 за сутки во всем мире. Многие устали от режима самоизоляции, а экономика нуждается в срочном возобновлении деятельности.

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