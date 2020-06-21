Чартер доставит из Кишинева в Москву более 100 пассажиров

Чартерный рейс доставит из столицы Молдавии Кишинева в Москву 119 россиян. На борту, помимо россиян, есть несколько граждан Молдавии, а также ребенок.

Сегодня, 21 июня, в московский аэропорт пассажиров доставит воздушное судно авиакомпании Air Moldova. Как сообщили РИА Новости, ссылаясь на информацию российского консульства в Молдове, самолет уже вылетел из аэропорта Кишинева.

Напомним, с конца марта молдавские власти приостановили транспортное сообщение с другими странами, в том числе и авиасообщение, в связи с угрозой распространения нового вируса Covid-19. Для тех, кто хочет вернуться на родину, организуются чартерные рейсы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту в воскресенье, отменили более десятка рейсов.