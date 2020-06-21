В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 26 человек, в Ленобласти — двое

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 26 человек, в Ленобласти &#8212; двое
За все время в Санкт-Петербурге от коронавируса умерли 840 человек. Фото: pixabay

В Петербурге выросло число жертв новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 26 человек. За все время в Северной столице от нового вируса Covid-19 умерли 840 человек.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью, в Ленобласти смерть от коронавируса подтвердили еще у двух человек, с начала пандемии в регионе умерло 27 пациентов, а заболели — почти четыре тысячи человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за день на Covid-19 проверили почти 20 тысяч человек.

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